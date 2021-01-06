Назван размер желаемой россиянами зарплаты в 2021 году
Россияне в 2021 году хотят зарплату в 158 тысяч рублей, следует из исследования сервиса “Работа.ру”, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».
Жители Москвы при этом хотели бы в среднем зарплату 175 тысяч рублей в месяц, а жители Петербурга 164 тысяч рублей.
Среди респондентов только 7% ответили, что хотят зарплату менее 29 тысяч рублей.
При этом 32% опрошенных не считают, что рынок труда значительно изменится в 2021 году. Кроме того, 19% опрошенных убеждены, что в текущем году число безработных сократится.
В опросе участвовали три тысячи человек в возрасте от 18 лет.
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