Назван размер желаемой россиянами зарплаты в 2021 году

Россияне в 2021 году хотят зарплату в 158 тысяч рублей, следует из исследования сервиса “Работа.ру”, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Жители Москвы при этом хотели бы в среднем зарплату 175 тысяч рублей в месяц, а жители Петербурга 164 тысяч рублей.

Среди респондентов только 7% ответили, что хотят зарплату менее 29 тысяч рублей.

При этом 32% опрошенных не считают, что рынок труда значительно изменится в 2021 году. Кроме того, 19% опрошенных убеждены, что в текущем году число безработных сократится.