Назван продукт, снижающий риск развития рака

Снизить риск развития онкологических заболеваний поможет употребление в пищу квашеной капусты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Специалист подчеркнул, что этот продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями – они нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.

«Когда мы едим квашеную капусту, снижается риск возникновения многих видов рака», - отметил Гинзбург.

Кроме того, по его словам, квашеную капусту из-за содержания в ней аскорбиновой кислоты можно назвать мощным стимулятором иммунитета.