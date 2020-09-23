Назван продукт, снижающий риск развития рака

Снизить риск развития онкологических заболеваний поможет употребление в пищу квашеной капусты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Специалист подчеркнул, что этот продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями – они нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.

«Когда мы едим квашеную капусту, снижается риск возникновения многих видов рака», - отметил Гинзбург.

Кроме того, по его словам, квашеную капусту из-за содержания в ней аскорбиновой кислоты можно назвать мощным стимулятором иммунитета.

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Кстати, ранее в Минздраве РФ рассказали, что стало причиной смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого. Как отметил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» ведомства Андрей Каприн, по его данным, они умерли от онкологических заболеваний, и об этом говорят летописи.

«Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый», — рассказал Каприн в беседе с РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОнкологияРакВрач-диетолог
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