Назван период наибольшей заразности пациента с коронавирусом

Инфицированный коронавирусной инфекцией максимально заразен за два дня до появления симптомов, а также в первый день заболевания COVID-19, передает RT слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Натальи Пшеничной.

Пшеничная добавила, что после этого срока вероятность передачи вируса мала.

В четверг главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов рассказал, что почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы.

По его словам, в 80% случаев заражения коронавирусом иммунная система человека справляется сама и лекарств не нужно. В остальных 20% случаев у пациентов формируется непропорциональный иммунный ответ и организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.

Ранее международная лига дерматологических обществ совместно с Американской академией дерматологии обнаружила, что COVID-19 может вызывать раздражение на пальцах ног - у многих заболевших опухоли и краснели пальцы на ногах и сами стопы. Проявившиеся симптомы были схожи с обморожением и длились от одной до четырех недель.

