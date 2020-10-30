Назван период наибольшей заразности пациента с коронавирусом
Инфицированный коронавирусной инфекцией максимально заразен за два дня до появления симптомов, а также в первый день заболевания COVID-19, передает RT слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Натальи Пшеничной.
Пшеничная добавила, что после этого срока вероятность передачи вируса мала.
В четверг главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов рассказал, что почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы.
По его словам, в 80% случаев заражения коронавирусом иммунная система человека справляется сама и лекарств не нужно. В остальных 20% случаев у пациентов формируется непропорциональный иммунный ответ и организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.
Ранее международная лига дерматологических обществ совместно с Американской академией дерматологии обнаружила, что COVID-19 может вызывать раздражение на пальцах ног - у многих заболевших опухоли и краснели пальцы на ногах и сами стопы. Проявившиеся симптомы были схожи с обморожением и длились от одной до четырех недель.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- В Москве за два месяца оштрафовали свыше 66 тыс человек за отсутствие масок
- Работающие с COVID-19 врачи получат около 25 млрд рублей за октябрь
- Назван период наибольшей заразности пациента с коронавирусом
- Установлена личность участника нападения на церковь в Ницце
- Новости за ночь: Учёные нашли основной источник распространения коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru