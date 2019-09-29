Назван опасный для здоровья режим стиральной машины

Экономная стирка (экостирка, экорежим) в автоматических стиральных машинах способна спровоцировать ряд заболеваний в связи с тем, что не уничтожает бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Такие результаты исследований опубликовали немецкие и британские ученыев журнале Applied and Environmental Microbiology, сообщает MedicalXpress.

К сенсационным выводам исследователи пришли в результате изучения причин продолжительной эпидемии в одной из больниц Бонна (Германия). Выяснилось, что детские вещи, как, например, вязаные носочки и шапочки, медперсонал стирал в экорежиме в обычной стиральной машине. Ученые установили, что в резервуаре для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины размножаются бактерии вида Klebsiella oxytoca. Они близки возбудителям пневмонии, поражают кишечник, вызывают колит и другие заболевания желудка.

Ученые порекомендовали использовать другие режимы стирки белья, если в доме находятся больные люди или те, кто страдает от ран.

«Важно это учитывать, когда у вас живут люди с незаживающими ранами или хроническими инфекциями. В таком случае одежду и белье следует стирать исключительно при высоких температурах или с использованием дезинфицирующих средств», - заявил Мартин Экснер, один из исследователей.

Ранее режиссер Максим Диденко в эфире НСН рассказал, к чему приведет отсутствие средств у населения на предметы длительного потребления, в том числе, стиральную машину.

