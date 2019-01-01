Диденко: Россия возвращается к своему первозданному состоянию

Максим Диденко: «Больше всего из этого списка меня радует медицина, потому, что на данный момент у нас она находится на каком-то ужасающем уровне. А вот что касается силовых структур, к сожалению, действительно, в этой сфере люди, наверное, чувствуют себя надежней всего. И это очень печально, потому, что я бы, конечно, хотел, чтобы мы вкладывали в культуру, в науку, в спорт, а не в вооруженные силы, и так далее», - отметил Максим Диденко в беседе с НСН.

