Диденко: Россия возвращается к своему первозданному состоянию
Режиссер Максим Диденко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Почти половина россиян считает, что их детям следует работать в IT
Почти половина россиян считает, что их детям следует работать в области информационных технологий. Такое мнение жители России выразили в опросе, проведенном РАНХиГС. Также в числе перспективных респонденты назвали карьеру в медицине и в силовых структурах.
Максим Диденко: «Больше всего из этого списка меня радует медицина, потому, что на данный момент у нас она находится на каком-то ужасающем уровне. А вот что касается силовых структур, к сожалению, действительно, в этой сфере люди, наверное, чувствуют себя надежней всего. И это очень печально, потому, что я бы, конечно, хотел, чтобы мы вкладывали в культуру, в науку, в спорт, а не в вооруженные силы, и так далее», - отметил Максим Диденко в беседе с НСН.
Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
По данным Росстата, почти половине россиян (48 %) хватает денег только на еду и одежду. У них нет финансовой возможности купить себе предметы длительного потребления, например, смартфон, ноутбук, холодильник или стиральную машину.
Максим Диденко: «Я думаю, что мы возвращаемся в какое-то средневековое состояние и, в отличие от других стран, идем к очень аналоговому способу жизни. То есть, люди скоро, наверное, будут работать в полях, самостоятельно выращивать картофель, помидорки, как я, например, в детстве делал. Хорошо ли это? Не знаю. Наверное, на планете будет меньше мусора. А наша страна в какой-то момент окажется в первозданном виде»,- предположил он в эфире НСН.
В интернете началась самая длинная трансляция в истории человечества
Всемирный фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию, в которой показывается процесс разложения пластиковой бутылки. Трансляция была запущена на странице фонда в Facebook 10-го мая. В организации отметили, что на полное разложение пластиковой бутылки потребуется около 450 лет, именно столько и будет длиться онлайн-трансляция.
Максим Диденко: «Эта новость отлично вяжется с предыдущей. Хотя, надо сказать, что трансляция продолжительностью в 450 лет – это очень оптимистичный прогноз. Если на нашей планете все будет продолжаться так же, как происходит сейчас, то, боюсь, что очень скоро вся Земля будет состоять из пластика и все виды жизни на ней вымрут. Конечно, России это не коснётся, она будет жить в первозданном виде, средневековом или даже досредневековом состоянии, и онлайн-трансляция будет уже никому не нужна», - рассказал он НСН.
Финский журналист съел свою статью после победы сборной на ЧМ по хоккею
Финский журналист съел свою статью после победы сборной на ЧМ по хоккею. Журналист Филип Саксен съел газетный лист, на котором была напечатана его статья до старта чемпионата, в которой он критиковал финскую сборную. В своем материале журналист утверждал, что нынешняя команда - одна из худших в истории его страны.
Максим Диденко: «Представляете, сколько газет съели бы русские люди, которые постоянно ругаются на сборную России, например, по футболу? Ну или по хоккею», - спросил в разговоре НСН Максим Диденко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.