Назван новогодний деликатес, который может быть небезопасен

Стало известно, как нужно выбирать для покупки черную икру, сообщает радио Sputnik со ссылкой на президента Союза осетроводов Александра Новикова.

Как правило, данный деликатес покупают к празднику, в том числе - на Новый год. Эксперт рекомендует не приобретать икру сомнительного происхождения, даже если она стоит существенно дешевле. Если не повезет, этот продукт может стать самым опасным.

При выборе икры необходимо обращать внимание на то, где находится рыбное хозяйство, что оно из себя представляет, какие технологии использует.

Как сообщалось, в состав груза, поставляемого на Международную космическую станцию (МКС) в преддверии Нового года, не вошла чёрная икра. Об этом РИА Новости рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), отвечающего за формирование рациона космонавтов, Александр Агуреев.

