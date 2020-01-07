Назван наиболее популярный паспорт среди туристов
Японский паспорт оказался на первом месте в рейтинге популярности, который обновила швейцарская компания Henley&Partners. Новая редакция размещена на сайте компании.
По японскому паспорту путешественники могут 191 государство. Немного уступают японцам документы граждан Сингапура (190 стран), Германии и Южной Кореи (по 189).
Популярность российского паспорта – на 51 месте. Граждане РФ без визы могут путешествовать по 118 странам.
Отмечается, что рейтинг основан на данных индекса свободы передвижения. Он указывает, сколько стран может посетить гражданин без оформления специальной визы или в упрощенном порядке ее получения, отмечает РИА Новости.
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