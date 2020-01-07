Назван наиболее популярный паспорт среди туристов

Популярность российского паспорта – на 51 месте. Граждане РФ без визы могут путешествовать по 118 странам.

Отмечается, что рейтинг основан на данных индекса свободы передвижения. Он указывает, сколько стран может посетить гражданин без оформления специальной визы или в упрощенном порядке ее получения, отмечает РИА Новости.

