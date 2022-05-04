Назван лучший способ предотвращения сколиоза у детей

Лучший способ предотвратить развитие сколиоза у детей – это обращение к профильному специалисту. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на остеопата-невролога Александра Евдокимова.

Врач посоветовал обращаться к специалистам, если искривление позвоночника ребенка заметно невооруженным глазом.

По его словам, изменения в теле детей в сторону формирования сколиоза могут проходить под влиянием «бурного роста» и нагрузок в школе в возрасте с 7 до 9 и с 10 до 14 лет.