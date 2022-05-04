Назван лучший способ предотвращения сколиоза у детей

Лучший способ предотвратить развитие сколиоза у детей – это обращение к профильному специалисту. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на остеопата-невролога Александра Евдокимова.

Врач посоветовал обращаться к специалистам, если искривление позвоночника ребенка заметно невооруженным глазом.

По его словам, изменения в теле детей в сторону формирования сколиоза могут проходить под влиянием «бурного роста» и нагрузок в школе в возрасте с 7 до 9 и с 10 до 14 лет.

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Для профилактики первичных симптомов Евдокимов рекомендовал заниматься лечебной физкультурой, делать массаж или проходить курс остеопатии. При этом он подчеркнул необходимость тренировать не только спину, но совместно с ней голову, ноги и стопы, иначе профилактика не подействует.

Остеопат также добавил, что для расслабления позвоночника и мышц после трудового дня необходимо выполнять дыхательные гимнастики, так как они помогают не только снять напряжение, но и проработать диафрагму.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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