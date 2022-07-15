Назван лучший способ общения с телефонными аферистами

Лучший способ общения с телефонными мошенниками — говорить мало, сдержанно, и максимально быстро завершать беседу, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Павла Уткина.

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По его словам, не существует никаких лотерей по номеру телефона с внезапными выигрышами, а деньги через онлайн-банк снять невозможно. Услышав подобное, лучше положить трубку и перезвонить в банк.

Эксперт также посоветовал не тратить на аферистов время и нервы, ругаться, грозить законами и связями, так как если номер телефона находится в базах, которые сотрудники банков «сливают» на сторону, звонки будут продолжаться.

Напомним, хакеры взламывают абсолютно разные сайты, после чего хранящиеся на них базы данных попадают к мошенникам.

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ФОТО: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»/Мосфильм
ТЕГИ:Мошенники
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