В ЦБ заявили о новой схеме, позволяющей мошенникам дистанционно управлять счётом

В сообщении говорится, что мошенники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки мобильного оператора и утверждают, что номер абонента скоро перестанет действовать.

«Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определённую комбинацию цифр... В результате абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников», - уточнили в ЦБ.

В Центробанке добавили, что с той же целью злоумышленники могут сослаться на необходимость переоформить договор с сотовым оператором, поменять тарифный план на более выгодный или отключить платную услугу.

Ранее в Ноябрьске мошенник, представившийся сотрудником банка, обманул местную жительницу на один миллион 325 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».