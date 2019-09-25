Названы продукты питания от гипертонии
Медики назвали продукты, которые помогают поддерживающие кровяное давление в норме. Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям утверждают, что гипертоникам нужно употреблять больше овощей и фруктов, а также больше двигаться, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на издание Medical Xpress.
По словам медиков, людям с нарушениями давления необходимо придерживаться рекомендаций врачей, а также придерживаться диеты.
Авторы материала советуют гипертоникам ежедневно употреблять от 1000 до 1300 миллиграммов кальция и снизить потребление соли и мяса. Исследователи утверждают, что у вегетарианцев сердечно-сосудистые заболевания встречаются реже, чем у людей, употребляющих мясо.
Врачи также отметили, что давление помогают нормализовать чеснок и травяной чай, а также продукты с высоким содержанием омега-3, например, семена льна.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН поставил под сомнение пользу зеленого чая и фиников для продления жизни.
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