Назван ещё один производитель второй вакцины от коронавируса в РФ

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал второго производителя вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским «Вектором». Это компания – партнёр «Биокад», она выпускает оригинальные лекарственные средства, а также биоаналоги по ряду направлений. Офисы и представительства компании находятся, помиом России, в США, Бразилии, Китае и ещё шести странах.

Клинические исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» предполагается закончить в конце сентября, проинформировала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Она утверждает, что осложнений у испытателей – добровольцев это субстанции не выявлено. Вакцина разработана на основе пептидных антигенов, и названа «ЭпиВакКорона».

Как пояснил Мантуров, «Биокад» в тесном взаимодействии работало с центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», который разрабатывает вакцину, поэтому логично продолжить сотрудничество по линии выпуска вакцины, отмечает RT.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».

