Назван единственный регион России, где мужчин больше, чем женщин

Росстат назвал регион России, в котором мужчин оказалось больше, чем женщин. Таким регионом стала Чукотка, сообщает «Российская газета». Однако оказалось, что и здесь мужчин оказалось не намного больше - 50,11 процента.

Почти равное количество мужчин и женщин зафиксировано еще в четырех регионах, но женщин в них все равно немного больше. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Чеченская Республика, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Уточняется, что в остальных российских регионах гендерный разрыв в пользу женщин составляет 6-10 процентов.

Ранее сообщалось, что почти равное количество мужчин и женщин зафиксировано еще в четырех регионах, но женщин в них все равно немного больше. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Чеченская Республика, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что причины названы правильно, но не в полном объеме.

