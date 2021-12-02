Навальный выплатил 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда.
«Навальный полностью выплатил наложенный на него судом штраф», — рассказали агентству.
Навальный в июне прошлого года опубликовал видеоролик, в котором Артеменко высказывался в поддержку изменений в Конституцию России. Оппозиционер оставил под видео комментарии, носящие «заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». В феврале суд обязал Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по статье «Клевета».
Накануне адвокат Навального подал кассационную жалобу на приговор по делу о клевете, дата заседания по ней пока не назначена, напоминает Ura.ru.
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