Навальный сдал отрицательный тест на COVID-19

«Тест на коронавирус провели, он отрицательный», — рассказала адвокат политика Ольга Михайлова в беседе с РИА Новости.

Как отметила защитник, сотрудники колонии «зачем-то» сделали повторный тест на инфекцию, его результаты пока неизвестны.

Навальный в понедельник сообщил в соцсетях, что у 3 из 15 человек в его отряде обнаружили туберкулез. При этом политик пожаловался на сильный кашель и температуру 38,1°C.

Позже Навального перевели в медико-санитарную часть колонии. По данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области, при плановой диспансеризации у оппозиционера выявили признаки острого респираторного заболевания, сообщает «Свободная пресса».

