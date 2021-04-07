Навальный сдал отрицательный тест на COVID-19
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.
«Тест на коронавирус провели, он отрицательный», — рассказала адвокат политика Ольга Михайлова в беседе с РИА Новости.
Как отметила защитник, сотрудники колонии «зачем-то» сделали повторный тест на инфекцию, его результаты пока неизвестны.
Навальный в понедельник сообщил в соцсетях, что у 3 из 15 человек в его отряде обнаружили туберкулез. При этом политик пожаловался на сильный кашель и температуру 38,1°C.
Позже Навального перевели в медико-санитарную часть колонии. По данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области, при плановой диспансеризации у оппозиционера выявили признаки острого респираторного заболевания, сообщает «Свободная пресса».
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