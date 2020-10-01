Навальный пригрозил подать в суд на Пескова «за ЦРУ»
Оппозиционер Алексей Навальный объявил в блоге, что подаст в суд на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Ранее представитель Кремля заявил о наличии «информации» о работе Навального со специалистами ЦРУ.
Песков также утверждал, что и ранее Навального инструктировала американская разведка, передает Ura.ru.
При этом пресс-секретарь Путина пояснил, что речь идёт не об инициативе Навального. Спецслужбы сами вышли на него.
Ранее о возможной связи Навального с западными спецслужбами заявлял также председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это, в частности, подтверждает интервью, которое Навальный дал немецкому изданию Spiegel. Он рассказал о версии своего отравления, которая могла быть проработана агентами ЦРУ, посещавшими его в Германии, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- Познер занял сторону в карабахском конфликте
- Макрон заявил об участии сирийских боевиков из Турции в боях в Карабахе
- Навальный пригрозил подать в суд на Пескова «за ЦРУ»
- Лавров рассказал о перспективах отношений с Германией
- Военный эксперт оценил шансы Армении в войне с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru