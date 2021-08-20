Макрон в разговоре с Путиным призвал выпустить Навального на свободу
Французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал освободить находящегося в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
«Президент республики призвал освободить Алексея Навального спустя год после покушения на убийство… в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека», - цитирует агентство сообщение.
Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Афганистане.
В настоящее время Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области из-за нарушений условий прохождения испытательного срока по делу об «Ив Роше». 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, предположительно, из-за отравления химическим веществом, некоторое время находился в коме на лечении в Германии. После возвращения в РФ он был арестован.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Гинцбург: Необходимый уровень коллективного иммунитета в РФ может быть достигнут в 2021 году
- Макрон в разговоре с Путиным призвал выпустить Навального на свободу
- В США два человека стали жертвами наводнения после шторма «Фред»
- Испания отказалась принимать российские военные корабли
- Экс-канцлер Германии подверг критике действия США в Афганистане
- США заявили об испытаниях новейшей российской ракеты «Буревестник»
- Мужчина, угрожавший взорвать автомобиль у Капитолия США, сдался полиции
- Подмосковье лидирует по заявкам на конкурс «Вкусы России»
- AP: Более 60% американцев не одобряют военные действия США в Афганистане
- Путин и Макрон провели переговоры по ситуации в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru