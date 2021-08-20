Макрон в разговоре с Путиным призвал выпустить Навального на свободу

Французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал освободить находящегося в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент республики призвал освободить Алексея Навального спустя год после покушения на убийство… в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека», - цитирует агентство сообщение.

Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Афганистане.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области из-за нарушений условий прохождения испытательного срока по делу об «Ив Роше». 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, предположительно, из-за отравления химическим веществом, некоторое время находился в коме на лечении в Германии. После возвращения в РФ он был арестован.