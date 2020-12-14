Тяжёлая ракета «Ангара-А5» успешно доставила в космос макет спутника

Космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что ракета стартовала 14 декабря в 08:50 по московскому времени, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

В Минобороны добавили, что в расчетное время в республике Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря успешно отделились первая, вторая и третья ступени ракеты-носителя, также произошёл сброс головного обтекателя.

Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета отделился от третьей ступени ракеты-носителя через 12 минут после старта, уточнили в военном ведомстве. Его выведение на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока «Бриз-М».

