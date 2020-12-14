Тяжёлая ракета «Ангара-А5» успешно доставила в космос макет спутника
Космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении ведомства говорится, что ракета стартовала 14 декабря в 08:50 по московскому времени, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.
В Минобороны добавили, что в расчетное время в республике Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря успешно отделились первая, вторая и третья ступени ракеты-носителя, также произошёл сброс головного обтекателя.
Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета отделился от третьей ступени ракеты-носителя через 12 минут после старта, уточнили в военном ведомстве. Его выведение на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока «Бриз-М».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Японцы выбрали иероглиф-символ 2020 года
- Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72 млн
- Стало известно, какое заболевание увеличивает риск смерти при коронавирусе
- В России провели более 83 млн тестов на коронавирус
- «Она летает, черт возьми!!!». Рогозин о пуске «Ангары-А5»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru