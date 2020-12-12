Навальный поддержал Трампа из-за цензуры в Twitter

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный выступил со словами поддержки действующего президента США Дональда Трампа после того, как Twitter отключил возможность пользователям ставить лайки под записями главы Белого Дома.

СМИ: Голландский хакер взломал Twitter-аккаунт Трампа

Навальный назвал такие действия руководства ресурса настоящей цензурой.

«Вы можете как угодно относиться к Трампу, но теперь твиттер отключил лайки под его твиттами. Это, конечно, настоящая цензура. Наглая и незаконная», - заявил Навальный в своем аккаунте в Twitter.

Российский блогер высказался в поддержку Трампа.

«Миллионы людей пишут в твиттер что угодно. Но лайки отключают Трампу», - отметил Алексей Навальный.

Ранее Faceboook и Twitter самостоятельно меняли статут Дональду Трампу в его аккаунтах, несмотря на отсутствие официальных результатов выборов президента США.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:TwitterДональд ТрампАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры