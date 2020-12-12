Навальный поддержал Трампа из-за цензуры в Twitter
Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный выступил со словами поддержки действующего президента США Дональда Трампа после того, как Twitter отключил возможность пользователям ставить лайки под записями главы Белого Дома.
Навальный назвал такие действия руководства ресурса настоящей цензурой.
«Вы можете как угодно относиться к Трампу, но теперь твиттер отключил лайки под его твиттами. Это, конечно, настоящая цензура. Наглая и незаконная», - заявил Навальный в своем аккаунте в Twitter.
Российский блогер высказался в поддержку Трампа.
«Миллионы людей пишут в твиттер что угодно. Но лайки отключают Трампу», - отметил Алексей Навальный.
Ранее Faceboook и Twitter самостоятельно меняли статут Дональду Трампу в его аккаунтах, несмотря на отсутствие официальных результатов выборов президента США.
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