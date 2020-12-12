Навальный поддержал Трампа из-за цензуры в Twitter

Навальный назвал такие действия руководства ресурса настоящей цензурой.

«Вы можете как угодно относиться к Трампу, но теперь твиттер отключил лайки под его твиттами. Это, конечно, настоящая цензура. Наглая и незаконная», - заявил Навальный в своем аккаунте в Twitter.

Российский блогер высказался в поддержку Трампа.

«Миллионы людей пишут в твиттер что угодно. Но лайки отключают Трампу», - отметил Алексей Навальный.

Ранее Faceboook и Twitter самостоятельно меняли статут Дональду Трампу в его аккаунтах, несмотря на отсутствие официальных результатов выборов президента США.

