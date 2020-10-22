СМИ: Голландский хакер взломал Twitter-аккаунт Трампа

Отмечается, что хакер Виктор Геверс получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter на прошлой неделе. Он твитнул от имени президента, изменил его профиль, а также имел доступ к личным сообщениям. Геверс для подтверждения делал скриншоты, которые позднее предоставил Volkskrant.

По словам хакера, у президента США был очень слабый пароль, который легко было угадать, а также была отключена двухэтапная проверка. Как пишет газета, Геверс предупредил правительственные службы США об уязвимости аккаунта Трампа, связавшись с американской секретной службой в Нидерландах.







