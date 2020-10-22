СМИ: Голландский хакер взломал Twitter-аккаунт Трампа

Твиттер-аккаунт президента США Дональда Трампа взломан голландским хакером. Об этом сообщает нидерландская газета Volkskrant.

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Отмечается, что хакер Виктор Геверс получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter на прошлой неделе. Он твитнул от имени президента, изменил его профиль, а также имел доступ к личным сообщениям. Геверс для подтверждения делал скриншоты, которые позднее предоставил Volkskrant.

По словам хакера, у президента США был очень слабый пароль, который легко было угадать, а также была отключена двухэтапная проверка. Как пишет газета, Геверс предупредил правительственные службы США об уязвимости аккаунта Трампа, связавшись с американской секретной службой в Нидерландах.



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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ХакерыСШАТрамп
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