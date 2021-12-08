Навальный подал пятый иск к руководству ИК-2 в Покрове

По данным суда, политик решил обжаловать «действия должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений», иск Навального относится к категории «Жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных на лишение свободы». Подробности обращения оппозиционера не приводятся.

Заявление Навального стало уже пятым по счету. В ноябре осужденный политик обжаловал решение комиссии ИК «о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремисткой направленности». До этого Навальный оспаривал постановку на учет в качестве склонного к побегу, цензуру получаемых газет и невыдачу книг.

