Навальный подал пятый иск к руководству ИК-2 в Покрове
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Покрове, подал очередной иск к руководству учреждения. Об этом сообщается на сайте Петушинского районного суда Владимирской области.
По данным суда, политик решил обжаловать «действия должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений», иск Навального относится к категории «Жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных на лишение свободы». Подробности обращения оппозиционера не приводятся.
Заявление Навального стало уже пятым по счету. В ноябре осужденный политик обжаловал решение комиссии ИК «о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремисткой направленности». До этого Навальный оспаривал постановку на учет в качестве склонного к побегу, цензуру получаемых газет и невыдачу книг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru