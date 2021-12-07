Навальный рассказал о своей профессии в тюрьме
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в колонии выбрал профессию швеи, чтобы быть «подальше от номенклатурных должностей». Об этом он написал в своем Instagram.
При этом, по словам политика, предыдущие девять месяцев он не участвовал в работе, но мог выбрать между несколькими работами, включая пекаря, дневального и повара. Навальный также поделился, что названия его новой профессии в мужском роде нет ни в официальных документах, ни во внутренних тюремных инструкциях.
«Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать “швея” в женском роде, чтоб поддеть. Слова “швей” вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть», - написал Навальный. Политик добавил, что это событие заставило его внимательнее относиться к требованиям феминисток на «право каждого называться так, как он хочет».
Ранее Навальный вошел в ежегодный список «50 людей года» агентства Bloomberg.
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