СМИ сообщили местонахождение Алексея Навального

Алексей Навальный содержится в ИК-2 во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо 235-го Гарнизонного суда.

По информации агентства, именно в этом суде будет рассматриваться жалоба представителя оппозиционера на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске.

Также в уведомлении говорится, что жалоба будет рассмотрена 16 марта, в связи с чем суд обратился в администрацию ИК-2 с просьбой обеспечить видео-конференц-связь для участия Навального в судебном заседании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, где находится Навальный, так как подобную информацию в администрацию президента никто не предоставляет, сообщает Ura.ru.

Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова 12 марта рассказали, что их подзащитного увезли из СИЗО, однако им неизвестно «куда и зачем». Позже источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Навального отправили в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, где он находился на лечении в берлинской клинике «Шарите» после якобы отравления веществом из группы «Новичок». Российские же врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ.

Арестовали Навального 18 января из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

