ФСИН: Навальный часто нарушал условия испытательного срока до госпитализации

Российский оппозиционер Алексей Навальный систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации в августе 2020 года, рассказала «Интерфаксу» глава профильного управления ведомства Елена Коробкова.

По ее словам, с января по август прошлого года он минимум 6 раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.

Как утверждает Коробкова, когда Навальный находился на лечении, его в инспекцию не вызывали.

Навальный арестован до 15 февраля после прилета в Россию из Германии. ФСИН настаивает на замене условного срока политику на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока».

Сторонники Навального организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников, возбуждены административные и уголовные дела.

