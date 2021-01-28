ФСИН: Навальный часто нарушал условия испытательного срока до госпитализации
Российский оппозиционер Алексей Навальный систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации в августе 2020 года, рассказала «Интерфаксу» глава профильного управления ведомства Елена Коробкова.
По ее словам, с января по август прошлого года он минимум 6 раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
Как утверждает Коробкова, когда Навальный находился на лечении, его в инспекцию не вызывали.
Навальный арестован до 15 февраля после прилета в Россию из Германии. ФСИН настаивает на замене условного срока политику на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока».
Сторонники Навального организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников, возбуждены административные и уголовные дела.
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