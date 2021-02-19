Навальный будет лично участвовать на двух заседаниях суда в субботу

«Запланирована доставка Навального на оба заседания», - сказали в пресс-службе. Речь идет о выездном заседании Мосгорсуда, который рассматривает апелляцию на замену условного срока на 3,5 года колонии, и о выездном заседании мирового суда. Последний продолжит рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Это заседание должно начаться с последнего слова Навального. Ранее обвинение попросило назначить оппозиционеру штраф в размере 950 тыс. рублей.

Оба заседания состоятся в Бабушкинском суде Москвы - по жалобе на замену срока начнется в 11:00, на 14:00 запланировано слушание по делу о клевете.

