Навальный будет лично участвовать на двух заседаниях суда в субботу
Алексей Навальный в субботу, 20 февраля, будет лично присутствовать на обоих судебных заседаниях, которые ранее были перенесены на один и тот же день. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.
«Запланирована доставка Навального на оба заседания», - сказали в пресс-службе. Речь идет о выездном заседании Мосгорсуда, который рассматривает апелляцию на замену условного срока на 3,5 года колонии, и о выездном заседании мирового суда. Последний продолжит рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Это заседание должно начаться с последнего слова Навального. Ранее обвинение попросило назначить оппозиционеру штраф в размере 950 тыс. рублей.
Оба заседания состоятся в Бабушкинском суде Москвы - по жалобе на замену срока начнется в 11:00, на 14:00 запланировано слушание по делу о клевете.
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