МИД РФ: отравление Навального придумано

История с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального была придумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, приводит РИА Новости слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так», - сказала Захарова.

Про ее словам, целью этой инсинуации было подвести обоснование под угрозу российской агрессии и соответствующее увеличение военных бюджетов.

В четверг Захарова предрекла, что последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Алексею Навальному будут катастрофичны.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник потребовал немедленного освобождения оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к реальному заключению по делу «Ив Роше». Суд апеллировал к 39-му правилу своего регламента о применении обеспечительных мер. Они используются, если суд посчитает, что заявителю угрожает опасность, и обязательны к исполнению.

По словам Захаровой, многие юристы шокированы этим, так как «последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права», - сказала она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Накануне в российском Минюсте заявили, что Навальный не может быть освобожден по требованию Евросоюза в рамках обеспечительных мер по требованию. В ведомстве уточнили, что это стало бы грубым вмешательством в работу судебной системы РФ.

В феврале суд изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив оппозиционера к 3,5 года заключения. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИД по вопросам прав человека и верховенства права Константин Долгов в эфире НСН заявил, что требование ЕСПЧ не может быть исполнено.

