Навального вывели из комы
Врачи берлинской клиники Charite вывели Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщили в клинике Charite.
По данным медучреждения, состояние здоровья оппозиционера улучшилось.
«Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на слова. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — отмечается в сообщении клиники.
Ранее сообщалось, что томское управление Роспотребнадзора провело проверку по факту госпитализации политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства.
Отмечается, что проверка завершена, результаты по ней переданы в прокуратуру. Детали не приводятся: Роспотребнадзор не раскрывает их из-за следственных мероприятий.
Навальному стало плохо в самолёте во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в омскую БСМП-1. Он впал в кому. Позже политика транспортировали в немецкую клинику Charite. А 2 сентября власти Германии сообщили, что заподозрили у Навального отравление веществом класса «Новичок», подчеркивает RT.
Берлин требует от Москвы прозрачного расследования, российская сторона настаивает, что нет причин говорить об отравлении и возбуждении уголовного дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru