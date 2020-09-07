«Выглядит как стеб». Полковник ФСБ о записи Лукашенко про Навального

По его словам, предоставленную Минском запись «несерьезно даже обсуждать». «Все это чепуха», - резюмировал полковник ФСБ

«Александр Григорьевич Лукашенко заслуживает доверия, если бы речь шла о выращивании картошки. Ему принесли запись, он эмоционально среагировал. Это все выглядит как стеб», - подчеркнул он

При этом Луценко отметил, что и без всяких записей известно, что ситуация с «Новичком» - это блеф.

Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская разведка перехватила «разговор« Берлина и Варшавы, который ставит под сомнение обоснованность заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про «отравление» российского оппозиционера. Впоследствии запись разговора была опубликована белорусскими СМИ. Власти Германии и Польши опровергают подлинность этой записи.

