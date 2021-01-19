Навального посадили на карантин в СИЗО «Матросская тишина»

Алексей Навальный проведет двухнедельный карантин в московском СИЗО «Матросская тишина», где он будет находиться один в трехместной камере. Об этом сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в Telegram.

Он отметил, что политик должен пройти карантин как прибывший из-за границы.

По прибытии в СИЗО-1 Навальный принял душ, ему выдали посуду, постельные принадлежности и гигиенический набор, передает РИА ФАН.