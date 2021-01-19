Навального посадили на карантин в СИЗО «Матросская тишина»

Алексей Навальный проведет двухнедельный карантин в московском СИЗО «Матросская тишина», где он будет находиться один в трехместной камере. Об этом сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в Telegram.

Он отметил, что политик должен пройти карантин как прибывший из-за границы.

По прибытии в СИЗО-1 Навальный принял душ, ему выдали посуду, постельные принадлежности и гигиенический набор, передает РИА ФАН.

Полицейского обвинили в утечке информации для расследования о Навальном

Арестованного накануне до 15 февраля Алексея Навального накануне доставили в «Матросскую тишину». Заседание, на котором будет решаться вопрос о замене условного наказания оппозиционеру на реальный срок, назначено на 2 февраля, сообщает Ura.ru.

ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока».

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:СИЗОАлексей Навальный
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