Навального посадили на карантин в СИЗО «Матросская тишина»
Алексей Навальный проведет двухнедельный карантин в московском СИЗО «Матросская тишина», где он будет находиться один в трехместной камере. Об этом сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в Telegram.
Он отметил, что политик должен пройти карантин как прибывший из-за границы.
По прибытии в СИЗО-1 Навальный принял душ, ему выдали посуду, постельные принадлежности и гигиенический набор, передает РИА ФАН.
Арестованного накануне до 15 февраля Алексея Навального накануне доставили в «Матросскую тишину». Заседание, на котором будет решаться вопрос о замене условного наказания оппозиционеру на реальный срок, назначено на 2 февраля, сообщает Ura.ru.
ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока».
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