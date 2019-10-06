Протоиерей Смирнов назвал россиян народом-убийцей из-за абортов

Протоиерей Димитрий (Смирнов), который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи, назвал русский народ «народом-убийцей». Его заявление было сделано в ходе выступления на телеканале «Союз», пишет Lenta. ru.

Представитель РПЦ привел в пример россиянку, которая вынуждена была сделать аборт из-за варикозного расширения вен.

«У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца. Нравится это выражение мое, не нравится, но миллионы убиваются ежегодно. Когда придут к нам с юга мусульмане, а с востока азиаты, и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз», - заявил протоиерей Димитрий.

Он сравнил риски женщины при беременностями с рисками военного, идущего на фронт. Священнослужитель упрекнул медиков в желании минимизировать риски при родах любой ценой и склонении женщин к прерыванию беременности при минимальных показателях.

Ранее писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН высказала сожаление по поводу того, что люди, подобные отцу Дмитрию Смирнову представляют РПЦ.

