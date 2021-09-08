Natura Siberica возобновила работу части магазинов
Производитель косметики Natura Siberica с 8 сентября возобновила работу розничных точек Organic Shop. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В компании также заявили, что ведется работа по восстановлению всей линейки продукции Natura Siberica.
Ранее выпуск товаров и работа розничной сети были приостановлены в связи с конфликтом компании с эстонской OU Good Design по договору на лицензионное использование товарных знаков компании.
В настоящее время в РФ расположены 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica, уточняет агентство.
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