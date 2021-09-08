Natura Siberica возобновила работу части магазинов

Производитель косметики Natura Siberica с 8 сентября возобновила работу розничных точек Organic Shop. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Умер создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников

В компании также заявили, что ведется работа по восстановлению всей линейки продукции Natura Siberica.

Ранее выпуск товаров и работа розничной сети были приостановлены в связи с конфликтом компании с эстонской OU Good Design по договору на лицензионное использование товарных знаков компании.

В настоящее время в РФ расположены 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica, уточняет агентство.

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Фото: naturasiberica.ru
ТЕГИ:Косметика
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