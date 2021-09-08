Natura Siberica возобновила работу части магазинов

В компании также заявили, что ведется работа по восстановлению всей линейки продукции Natura Siberica.



Ранее выпуск товаров и работа розничной сети были приостановлены в связи с конфликтом компании с эстонской OU Good Design по договору на лицензионное использование товарных знаков компании.

В настоящее время в РФ расположены 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica, уточняет агентство.



