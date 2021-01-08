Умер создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников

Бизнесмен Андрей Трубников, создавший известные косметические бренды косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, умер на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба компании.

Причина смерти не уточняется.

Бренд «Рецепты бабушки Агафьи» Трубников запустил в 2002 году. В 2008-м он создал марку Natura Siberica, а спустя четыре года появилась одноимённая розничная сеть, которая в настоящее время насчитывает более 55 точек в России и за рубежом. Кроме того, ещё 39 магазинов работают под брендом Organic Shop.

В ноябре 2020 года умер президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров, сообщает RT. Бизнесмен, который трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года», скончался на 74-м году жизни.

