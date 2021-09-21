Natura Siberica сократит выплаты работникам из-за простоя на производстве

Компания по производству косметики Natura Siberica заявила о сокращении выплат работникам из-за простоя в продажах и производстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст заявления компании.

"Группа компаний Natura Siberica объявляет о вынужденном сокращении выплат сотрудникам из-за того, что производство и продажи находятся в простое. Сотрудники, не имеющие возможности работать по не зависящим от компании причинам, будут получать две трети от оклада", - указано в сообщении руководства крупнейшего производителя косметики в РФ.

По данным компании, миноритарный акционер запретил компании пользоваться торговыми знаками, что и привело компанию к простою и кризису.

Проблемы с деятельностью компании начались после смерти ее основателя Андрея Трубникова, который скончался в январе 2021 года. В руководстве продолжается корпоративный и наследственный конфликт.

