Компания Natura Siberica приостановила деятельность магазинов и производственных точек

Российский производитель косметики Natura Siberica закрыл 80 розничных магазинов и остановил производство продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы компании Сергея Буйлова.

По данным РБК, остановка деятельности вызвана расторжением лицензионного договора на использование товарных знаков с эстонской OU Good Design. Отмечается, что данная компания владеет частью товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica.

Буйлов также написал о том, что использование соответствующих товарных знаков приостановлено «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж». По имеющимся сведениям, как минимум пять магазинов Natura Siberica не работают в среду 1 сентября. Сеть Natura Siberica насчитывает 55 магазинов в России и за рубежом, сеть Organic Shop включала в себя 40 торговых точек.

Основатель компании Андрей Трубников скончался в январе 2021 года, совладелица бизнеса Ирина Трубникова запретила ООО «Первое решение» (производитель косметики «Рецепты бабушки Агафьи») использовать эти товарные знаки 30 августа 2021 года. РБК передает, что после смерти Трубникова в компании начался корпоративный и наследственный конфликт.

