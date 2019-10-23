Нацпроект «Здравоохранение» позволит Тверской области отремонтировать 226 медицинских объектов
На основе национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области разработана специальная программа в сфере медицины, при исполнении которой планируется отремонтировать 226 объектов в 53 учреждениях здравоохранения до 2024 года. Реализация планов потребует порядка 3,3 млрд рублей.
«За счёт активного участия в национальном проекте «Здравоохранение», системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям максимально полного спектра качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь», – отметил губернатор Игорь Руденя в ходе совещания о Программе ремонта и развития материально-технической базы госучреждений здравоохранения Тверской области на 2020-2023 годы.
План разработан на основе заявок от медорганизаций региона, где будут учтены численность населения по каждой территории обслуживания, состояние объектов, участие в федеральных проектах и другие аспекты. В обсуждении проекта были задействованы главные врачи учреждений здравоохранения Верхневолжья, а также руководство высших и средних специальных образовательных учреждений.
Кроме того, прорабатываются вопросы по открытию в районах Тверской области филиалов крупнейших медучреждений региона, развитию сети сосудистых центров. Так уже в 2020 году будет создан второй региональный сосудистый центр в Ржеве, запланированы аналогичные центры в Кимрах, Вышнем Волочке и Конаково. На данный момент уже ведется подбор персонала и помещений. Также в будущем году, по планам администрации региона, откроются филиалы перинатального центра им. Е.М. Бакинуной в Ржеве, Вышнем Волочке и Нелидово. Далее они появятся в Кимрах, Бежецке и Конаково.
Открытие отделений онкологического профиля на базе межрайонных больниц стоит в планах до 2024 года, отметил губернатор Игорь Руденя.
Модернизации подвергнется и система учреждений первичного звена медицинской помощи Тверской области за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов здравоохранения, оснащения оборудованием и транспортом, решения кадровых вопросов. Планируется создание государственного учреждения, которое объединит все станции скорой помощи региона, увеличение количества бригад, повышение заработной платы, обновление транспортного парка. Так за 2020-2022 годы будет приобретено 42 машины (по 16 ежегодно).
Ранее НСН сообщала, что согласно задачам национального проекта «Экология» Тверской области необходимо в семь раз сократить объемы выбросов в бассейн реки Волга. Для достижения данных целей планируется модернизировать системы водоснабжения и водоотведения в крупных городах Верхневолжья.
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