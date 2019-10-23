Нацпроект «Здравоохранение» позволит Тверской области отремонтировать 226 медицинских объектов

На основе национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области разработана специальная программа в сфере медицины, при исполнении которой планируется отремонтировать 226 объектов в 53 учреждениях здравоохранения до 2024 года. Реализация планов потребует порядка 3,3 млрд рублей.

«За счёт активного участия в национальном проекте «Здравоохранение», системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям максимально полного спектра качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь», – отметил губернатор Игорь Руденя в ходе совещания о Программе ремонта и развития материально-технической базы госучреждений здравоохранения Тверской области на 2020-2023 годы.

План разработан на основе заявок от медорганизаций региона, где будут учтены численность населения по каждой территории обслуживания, состояние объектов, участие в федеральных проектах и другие аспекты. В обсуждении проекта были задействованы главные врачи учреждений здравоохранения Верхневолжья, а также руководство высших и средних специальных образовательных учреждений.