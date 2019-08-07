Нацсовет такси: В запрете на иностранный капитал нет никакого смысла!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Новый закон о такси: Госдума уберёт с дорог гастарбайтеров и нелегалов».

В последний день весенней сессии Госдумы ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям. Так, для работы водителем легкового такси, необходимо иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком. Также в одном из вариантов закона речь велась и о запрете на иностранный капитал у агрегаторов. В новой редакции говорится о том, что агрегаторы должны работать в зоне «ру», а значит иметь представительство на территории Российской Федерации и платить налоги.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в беседе с НСН заверила, что ограничивать агрегаторов в использовании иностранного капитала нет смысла.

«Россия сейчас уже интегрирована в интернациональную экономику и запретить участие иностранного капитала, тем более в такой глобальной сфере, как такси, на мой взгляд, совершенно невозможно. На мой взгляд, нереально сейчас претворить в жизнь запрет. Единственная и, наверное, реальная норма – это все-таки обязать любые иностранные компании иметь подразделения здесь на территории России. Тот вариант, который есть сейчас, предлагает иметь юридические лица в каждом регионе. Я считаю, что в этом нет необходимости. Одного юридического лица на территории Российской Федерации вполне достаточно в его юрисдикции, для того, чтобы те средства, которые оплачивают граждане, проходили на территории страны под налоговым контролем государства. Та информация, которую собирают эти компании, также должна обрабатываться только на территории Российской Федерации. Это мы закладывали в нашем тексте. Я считаю, этого достаточно», - заключила она.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с НСН выразил недовольство тем, что законопроект может ввести запрет на работу в такси для граждан из других стран.

