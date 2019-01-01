Национальный родительский комитет предложил решение проблемы нехватки мест в яслях

Более 120 тыс. детей младше трех лет не обеспечены местами в яслях, из них в возрасте от полутора до трех лет - 114,3 тыс. детей. Об этом на итоговой коллегии Министерства просвещения заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в эфире НСН о том, как решить эту проблему.

«Проблема с яслями в России существует достаточно давно. Выдавать мамам деньги за непредоставление места в яслях – отличная альтернатива, чтобы семья могла дальше как-то существовать. Часто ребенка отдают в ясли только по одной причине – маме необходимо выходить на работу, чтобы было на что жить», - посетовала она.

По словам общественницы, сумма компенсации должна быть не ниже прожиточного минимума, потому что «позволит хоть как-то сводить концы с концами».