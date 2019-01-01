Национальный родительский комитет предложил решение проблемы нехватки мест в яслях
Председатель Национального родительского комитета рассказала в эфире НСН, как решить эту проблему.
Более 120 тыс. детей младше трех лет не обеспечены местами в яслях, из них в возрасте от полутора до трех лет - 114,3 тыс. детей. Об этом на итоговой коллегии Министерства просвещения заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в эфире НСН о том, как решить эту проблему.
«Проблема с яслями в России существует достаточно давно. Выдавать мамам деньги за непредоставление места в яслях – отличная альтернатива, чтобы семья могла дальше как-то существовать. Часто ребенка отдают в ясли только по одной причине – маме необходимо выходить на работу, чтобы было на что жить», - посетовала она.
По словам общественницы, сумма компенсации должна быть не ниже прожиточного минимума, потому что «позволит хоть как-то сводить концы с концами».
«Решением проблемы могло бы стать создание в стране семейных детских садов, по аналогии с французской системой. У нас в законодательстве в виде регламента прописано создание семейных детских садов. Но чиновники очень часто мешают выполнению этого закона, потому что не хотят брать на себя ответственность. Но если мы будем давать возможность мамам устраивать дома детские сады, мы сэкономим огромное количество бюджетных средств на постройке новых зданий, на оборудовании, персонале. К тому же у нас второй год кризис рождаемости, сегодня смертность выше, чем рождаемость, а это значит, что все детские сады и ясли, которые строятся сейчас, в ближайшее время будут пустовать. Это еще один аргумент в пользу семейных садов. О чем думают руководители регионов и министр социальной политики – непонятно», - добавила она.
Вице-премьер Голикова привела и обнадёживающую в некоторой степени информацию, согласно которой до конца 2019 года должно быть введено ещё 567 объектов на 76,2 тыс. мест. При этом она уточнила, что местные власти должны внимательно отнестись к этой проблеме.
Напомним, осенью прошлого года на строительство яслей в 2019-2021 годах правительством было выделено 136 млрд рублей. Тогда министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что очередь на места в яслях должна быть полностью ликвидирована. По его оценке, выделенные средства позволят создать 255 тыс. новых мест в садах для детей до трех лет.
Ранее Ирина Волынец рассказала НСН об интересе родителей к пятидневной форме обучения в школах.
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