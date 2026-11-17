Национальная премия в сфере креативных индустрий ввела номинацию «Креативная Арктика»
В рамках VI Российской национальной премии в сфере креативных индустрий введена спецноминация «Креативная Арктика». Прием заявок на премию завершится 20 ноября. Об этом рассказала резидент Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») Марина Монгуш.
«Мы много работаем с северными регионами и видим, как быстро там растет креативный сектор. У Арктики есть собственная идентичность, уникальный культурный код и талантливые люди, которые превращают это в креативные продукты: резьба по кости в Уэлене, арктическая мода Ямала, ненецкие ремесла, якутское кино. Это уже не отдельные инициативы, это работающая экономическая модель. Задача номинации «Креативная Арктика» — сделать такие проекты видимыми на уровне страны», — отметила Монгуш.
Помимо спецноминации на премии представлены еще три номинации: «Креативный код наследия» (учредитель - Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома), «Молодые профессионалы» (при поддержке арт-кластера «Таврида») и «Немалый бизнес» (от генерального партнера – АО «Альфа-Банк»).
Также были введены: «Креативный муниципалитет» (партнер номинации — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ)), «Креативное поколение» и «Креативный туризм».
Победителей объявят 1 декабря на церемонии в Концертном зале «Зарядье».
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