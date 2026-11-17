Помимо спецноминации на премии представлены еще три номинации: «Креативный код наследия» (учредитель - Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома), «Молодые профессионалы» (при поддержке арт-кластера «Таврида») и «Немалый бизнес» (от генерального партнера – АО «Альфа-Банк»).

Также были введены: «Креативный муниципалитет» (партнер номинации — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ)), «Креативное поколение» и «Креативный туризм».

Победителей объявят 1 декабря на церемонии в Концертном зале «Зарядье».

