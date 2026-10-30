Прием заявок на национальную премию креативных индустрий продлили до 20 ноября
Прием заявок на Российскую национальную премию креативных индустрий продлен до 20 ноября 2026 года. Объявление лауреатов состоится 1 декабря в Московском концертном зале «Зарядье». Об этом сообщили организаторы премии – Единый центр креативной экономики.
«В настоящее время наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Республики Башкортостан, Волгоградской области, Московской области, Краснодарского края, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Донецкой Народной Республики, Ростовской области», – говорится в сообщении.
К участию в премии приглашают регионы и муниципалитеты, компании, учреждения культуры и образования, проектные команды и отдельных авторов. Один проект разрешается заявить сразу в нескольких номинациях. В шестом сезоне премию вручат в 12 номинациях: восьми основных и четырех специальных. Две основные номинации появились впервые: «Креативный туризм» и «Креативное поколение».
Организационный комитет определит не более трех финалистов в каждой основной номинации. Победителей выберет жюри из 47 экспертов — представителей власти, бизнеса, культуры, общественных организаций и СМИ. Участникам, подавшим заявки с 6 по 8 октября, рекомендуют проверить их статус в личном кабинете из-за технического сбоя на сайте.
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