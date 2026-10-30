Прием заявок на национальную премию креативных индустрий продлили до 20 ноября

«В настоящее время наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Республики Башкортостан, Волгоградской области, Московской области, Краснодарского края, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Донецкой Народной Республики, Ростовской области», – говорится в сообщении.

К участию в премии приглашают регионы и муниципалитеты, компании, учреждения культуры и образования, проектные команды и отдельных авторов. Один проект разрешается заявить сразу в нескольких номинациях. В шестом сезоне премию вручат в 12 номинациях: восьми основных и четырех специальных. Две основные номинации появились впервые: «Креативный туризм» и «Креативное поколение».

Организационный комитет определит не более трех финалистов в каждой основной номинации. Победителей выберет жюри из 47 экспертов — представителей власти, бизнеса, культуры, общественных организаций и СМИ. Участникам, подавшим заявки с 6 по 8 октября, рекомендуют проверить их статус в личном кабинете из-за технического сбоя на сайте.

