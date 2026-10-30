Прием заявок на национальную премию креативных индустрий продлили до 20 ноября

Прием заявок на Российскую национальную премию креативных индустрий продлен до 20 ноября 2026 года. Объявление лауреатов состоится 1 декабря в Московском концертном зале «Зарядье». Об этом сообщили организаторы премии – Единый центр креативной экономики.

Национальная премия креативных индустрий получит новую номинацию
«В настоящее время наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Республики Башкортостан, Волгоградской области, Московской области, Краснодарского края, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Донецкой Народной Республики, Ростовской области», – говорится в сообщении.

К участию в премии приглашают регионы и муниципалитеты, компании, учреждения культуры и образования, проектные команды и отдельных авторов. Один проект разрешается заявить сразу в нескольких номинациях. В шестом сезоне премию вручат в 12 номинациях: восьми основных и четырех специальных. Две основные номинации появились впервые: «Креативный туризм» и «Креативное поколение».

Организационный комитет определит не более трех финалистов в каждой основной номинации. Победителей выберет жюри из 47 экспертов — представителей власти, бизнеса, культуры, общественных организаций и СМИ. Участникам, подавшим заявки с 6 по 8 октября, рекомендуют проверить их статус в личном кабинете из-за технического сбоя на сайте.

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ФОТО: скриншот сайта премии / rc-awards.ru
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