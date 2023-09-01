Константинов: Национализированная квартира Зеленского в Крыму стоит $300 тысяч
Национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия оценивается в $200-300 тысяч. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Ранее депутаты республики расширили перечень национализированного имущества и включили в него местные активы украинских политиков и олигархов, в том числе квартиру Зеленского, напоминает RT. Ее площадь составляет около 100 квадратных метров. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что жилплощадь передадут нуждающейся семье, указывает Ura.ru.
Как отметил Константинов, «при самом оптимистичном варианте» эта недвижимость может стоить $200-300 тысяч.
«Это смех, он [Зеленский] в день больше кладет в карман ... С его миллиардами на счету эта квартира не имеет для него ни малейшего значения. Думаю, он проклял тот день, когда приобрел эту квартиру, еще будучи обычным клоуном, не кровавым, как сейчас», — заявил спикер парламента в беседе с РИА Новости.
Константинов добавил, что Зеленский полностью утратил образ профессионального артиста, и у него «нет обратного пути», в том числе обратной дороги в Ялту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru