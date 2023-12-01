Националист Демушкин заявил о своем задержании в Грузии
Экс-организатора «Русских маршей» националиста Дмитрия Демушкина задержали в аэропорту Тбилиси. Об этом политический деятель сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Демушкина, он прибыл в Грузию в «рабочую командировку». Местная полиция задержала мужчину, как только он вышел из самолета, указывает телеканал «360». Правоохранители проверили все его документы, при этом они не объяснили на русском языке причину задержания, отмечает «Свободная пресса».
«Ждали конкретно меня, зная в лицо. <...> Мне было устно сказано, что правительство Грузии не желает моего нахождения на территории страны. Причем причину эту указывать в документах на депортацию они не захотели, но сказали, я могу это обжаловать в десятидневный срок. Как и где, никто объяснять тоже не захотел», — написал Демушкин.
Позже экс-соорганизатор «Русских маршей» сообщил, что грузинская сторона не прислала документы на депортацию, Демушкину выдали некие бумаги.
«Есть только филькина грамота, которую мне выдали на руки. В итоге от меня тут допытываются разные службы, а что случилось, а со мной там никто не беседовал, чтобы это понимать», — указал политик.
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