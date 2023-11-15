Комика Гарика Оганисяна не пустили в Грузию
О срыве своего концерта в Тбилиси сообщил в соцсетях комик Гарик Оганисян. По его словам, грузинские власти просто не пустили его на территорию страны.
«Видимо, даже с армянским паспортом я угроза национальной безопасности целой страны», — написал юморист.
Он уточнил, что концерт должен был состоятся в клубе Bukhari в центре Тбилиси, а также принес свои извинения тем, кто приобрел билеты на его выступление.
Летом прошлого года комик уже сталкивался с подобной проблемой, при этом грузинские власти не предоставили объяснений, почему отказали в праве въехать на территорию республики.
Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обвинила власти Марий Эл в отмене концерта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Земле 22-26 ноября прогнозируют магнитную бурю уровня G1
- Более 50 участников вступили в Ассоциацию театральных музеев России
- Комика Гарика Оганисяна не пустили в Грузию
- Мизулина обвинила Моргенштерна в пиаре на ее имени
- Еврокомиссия передала на рассмотрение странам ЕС 12-й пакет санкций против РФ
- Львова-Белова призвала дать возможность трудоустраиваться после девятого класса
- Путин пообещал пресекать попытки вмешательства в выборы в России
- АТОР: Россияне потеряли интерес к турецкой Анталье
- Академик РАН заявил, что российские космонавты тратят на ремонт МКС до 50% времени
- Савельев заявил, что Россия готова к созданию нового сверхзвукового Ту-144
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru