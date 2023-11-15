Комика Гарика Оганисяна не пустили в Грузию

«Видимо, даже с армянским паспортом я угроза национальной безопасности целой страны», — написал юморист.

Он уточнил, что концерт должен был состоятся в клубе Bukhari в центре Тбилиси, а также принес свои извинения тем, кто приобрел билеты на его выступление.

Летом прошлого года комик уже сталкивался с подобной проблемой, при этом грузинские власти не предоставили объяснений, почему отказали в праве въехать на территорию республики.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обвинила власти Марий Эл в отмене концерта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

