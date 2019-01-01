Националист Дацик обвинил режиссёра Бортко в предательстве КПРФ. Видео
Бывший боец смешанных единоборств, отсидевший в тюрьме, Вячеслав Дацик обратился с критикой к кандидату в губернаторы Санкт-Петербурга режиссёру Владимиру Бортко, выдвинутому от КПРФ. Как заявил Дацик в соцсетях, Бортко «предал КПРФ и идеалы товарища Сталина».
В своем видеообращении экс-боец, известный как Рыжий Тарзан, рассказал, что побывал недавно на митинге в северной столице, однако ОМОН удалил его со сцены. При этом, как утверждает Дацик, на его просьбу провести на сцену Бортко ответил отказом.
Страница Дацика ВКонтакте
Кроме того, по словам Дацика, он не услышал в выступлении режиссёра «ничего коммунистического». «Заметьте, вы господин, а не товарищ. Вы такой же либерал, как и «Яблоко». Как вы смеете называть себя коммунистом, предлагая со сцены объединяться со сторонниками гей-пропаганды?!» — цитирует РИА ФАН Рыжего Тарзана.
Он также утверждает, что митингующие хором просили Бортко сняться с выборов, однако режиссёр не обратил внимания на такие выкрики.
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