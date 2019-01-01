Националист Дацик обвинил режиссёра Бортко в предательстве КПРФ. Видео

Бывший боец смешанных единоборств, отсидевший в тюрьме, Вячеслав Дацик обратился с критикой к кандидату в губернаторы Санкт-Петербурга режиссёру Владимиру Бортко, выдвинутому от КПРФ. Как заявил Дацик в соцсетях, Бортко «предал КПРФ и идеалы товарища Сталина».

В своем видеообращении экс-боец, известный как Рыжий Тарзан, рассказал, что побывал недавно на митинге в северной столице, однако ОМОН удалил его со сцены. При этом, как утверждает Дацик, на его просьбу провести на сцену Бортко ответил отказом.