National Geographic включил Останкинскую башню в 20 знаковых мест России
Одна из главных достопримечательностей Москвы, Останкинская башня вошла в число 20 знаковых мест России по версии телеканала National Geographic.
В 2021 году телеканалу National Geographic в России исполняется 20 лет. В связи с юбилеем будут определены самые интересные и красивые местах страны, рядом с которыми появятся инсталляции в виде «желтых рамок» с логотипом телеканала.
Останкинская башня стала единственной достопримечательностью в Москве, попавшей в число избранных. Ее признали одной главных и интереснейших туристических локаций.
Инсталляция будет размещена рядом с Экскурсионным корпусом Останкинской башни до 10 января 2022 года. За это время все желающие смогут принять участие в розыгрыше призов, сфотографировавшись у «желтой рамки».
Останкинская башня была построена в 1967 году, ее высота 540 метров.
Телеканал National Geographic, предлагающий зрителям документальные фильмы, сериалы и познавательные программы об окружающем мире, начал вещание в России в 2001 году.
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