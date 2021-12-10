National Geographic включил Останкинскую башню в 20 знаковых мест России

Одна из главных достопримечательностей Москвы, Останкинская башня вошла в число 20 знаковых мест России по версии телеканала National Geographic.

В 2021 году телеканалу National Geographic в России исполняется 20 лет. В связи с юбилеем будут определены самые интересные и красивые местах страны, рядом с которыми появятся инсталляции в виде «желтых рамок» с логотипом телеканала.

Останкинская башня стала единственной достопримечательностью в Москве, попавшей в число избранных. Ее признали одной главных и интереснейших туристических локаций.

Инсталляция будет размещена рядом с Экскурсионным корпусом Останкинской башни до 10 января 2022 года. За это время все желающие смогут принять участие в розыгрыше призов, сфотографировавшись у «желтой рамки».