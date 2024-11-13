Наташа Королева рассказала об убийстве Игоря Талькова

Певец был убит на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Артистка отметила, что ей известно столько же, сколько и всем, потому что она не была участником событий. В момент выстрела находилась на сцене и ничего не видела. Выступление Королевой прервали, когда произошло убийство.

После случившегося артистам «сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла Игоря Талькова», добавила Королева.

Ранее стало известно, что фрагменты окровавленной рубашки Валерия Шляфмана, концертного директора певца Игоря Талькова, помогли установить его вину в убийстве осенью 1991 года, напоминает RT.

