Наталья Сергунина: В Москве пройдет чемпионат России по кибатлетике

В Москве состоится чемпионат России по кибатлетике 6 и 7 декабря, в нем примут участие представители из 30 регионов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, кибатлетика демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни. Заммэра отметила, что у разработчиков столицы уже есть проекты, которые доказали свою эффективность, в том числе на соревнованиях по данному направлению.

Сергунина: На ВДНХ пройдет юношеский чемпионат по автомоделированию

Так, участники соревнований будут проходить трассы на скорость с использованием разработок столичных инноваторов. Своя трасса препятствий предусмотрена для каждой категории кибатлетов. В соревнованиях участники будут использовать бионические протезы ног и рук а также коляски с электроприводом и нейроинтерфейсом.

Союз «Кибатлетика» выступит организатором соревнований при поддержке правительства Москвы и Минпромторга.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СоревнованияМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры