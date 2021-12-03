Наталья Сергунина: В Москве пройдет чемпионат России по кибатлетике
В Москве состоится чемпионат России по кибатлетике 6 и 7 декабря, в нем примут участие представители из 30 регионов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, кибатлетика демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни. Заммэра отметила, что у разработчиков столицы уже есть проекты, которые доказали свою эффективность, в том числе на соревнованиях по данному направлению.
Так, участники соревнований будут проходить трассы на скорость с использованием разработок столичных инноваторов. Своя трасса препятствий предусмотрена для каждой категории кибатлетов. В соревнованиях участники будут использовать бионические протезы ног и рук а также коляски с электроприводом и нейроинтерфейсом.
Союз «Кибатлетика» выступит организатором соревнований при поддержке правительства Москвы и Минпромторга.
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