Сергунина: городские образовательные мероприятия для предпринимателей будут проводить онлайн
Образовательные мероприятия проекта mbm.mos (ГБУ «Малый бизнес Москвы») продолжит работу в онлайн-формате из-за карантина, объявленного в Москве в связи с ситуацией по коронавирусу. Это позволит участникам не пропустить лекции, мастер-классы и тренинги, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, количество бесплатных занятий будет увеличиваться. Все обновлениями будут появляться в разделе «Обучающие мероприятия».
Записаться на участие в онлайн-занятии можно, зайдя в личный кабинет на mbm.mos.ru, где необходимо пройти регистрацию.
Улучшать предпринимательские навыки дистанционно можно также в «Онлайн-академии МБМ». Бесплатные обучающие программы позволяют получить комплексное образование в бизнес-сфере.
Ранее Сергунина сообщила, что 31 марта и 1 апреля бесплатный образовательный форум «PRO_Маркетинг» впервые пройдет онлайн. По ее словам, спикеры расскажут участникам о конкретных решениях, которые сразу можно применять для развития собственного бизнеса.
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