Сергунина: городские образовательные мероприятия для предпринимателей будут проводить онлайн

Образовательные мероприятия проекта mbm.mos (ГБУ «Малый бизнес Москвы») продолжит работу в онлайн-формате из-за карантина, объявленного в Москве в связи с ситуацией по коронавирусу. Это позволит участникам не пропустить лекции, мастер-классы и тренинги, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, количество бесплатных занятий будет увеличиваться. Все обновлениями будут появляться в разделе «Обучающие мероприятия».