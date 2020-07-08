Наталья Сергунина: Рекордное число студентов приняли участие в первом этапе Добровольного квалификационного экзамена

В первом этапе Добровольного квалификационного экзамена, проходившего в виде онлайн-тестирования по 50 профессиям с 20 марта по 26 июня, поучаствовало рекордное число студентов. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, экзамен сдавали 12 тысяч студентов из 370 вузов, включая 115 столичных.

«Успешно справились с тестированием и прошли во второй этап пять тысяч молодых специалистов», - рассказала она. В их числе студенты МГУ имени Ломоносова, РГГУ, РЭУ имени Плеханова, МИФИ, МГТУ имени Баумана и других.

Впервые такой квалификационный экзамен прошёл в 2017 году, свои знания тогда проверили 350 студентов. К 2019 году число участников выросло до 6 тысяч. В этом году повысить интерес к экзамену позволил онлайн-формат, говорит руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Кроме того, шанс получить работу в престижных компаниях получили учащиеся региональных и даже зарубежных вузов», - отметил он.

Теперь тех, кто успешно прошёл первый этап, ждёт практическая часть в форме видеоконференций с потенциальными работодателями. Они будут работать в группах над заданиями от крупнейших компаний. Победителей объявят в сентябре, им предложат оплачиваемые стажировки или трудоустройство в компаниях-партнерах программы.

