Наталья Сергунина рассказала о программе Всемирного дня НКО в Москве

«Полмиллиона человек работают в некоммерческих организациях Москвы. Они не только воплощают в жизнь важные инициативы, но и объединяют активных москвичей для участия в добрых делах. Развитию и поддержке этого значимого для города направления посвящена вся программа ко Дню НКО. Запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут в онлайн- и офлайн-форматах», — отметила Наталья Сергунина.

Можно выбрать мероприятия по интересам – предусмотрено девять направлений: волонтерство, помощь людям с особенностями здоровья, культура и просвещение, спорт и здоровье, уход за животными. Очные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех санитарных мер.

Познакомиться с программой Всемирного дня некоммерческих организаций, зарегистрироваться на мероприятия и посмотреть трансляции можно на сайте городнеравнодушных.рф.

