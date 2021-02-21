Наталья Сергунина рассказала о программе Всемирного дня НКО в Москве
В Москве с 25 по 27 февраля состоится масштабная программа мероприятий в честь Всемирного дня некоммерческих организаций (НКО), который отмечается 27 февраля. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, для горожан в эти дни организованы встречи с представителями некоммерческой сферы, знакомство с социально ориентированными проектами и возможность стать их участниками.
«Полмиллиона человек работают в некоммерческих организациях Москвы. Они не только воплощают в жизнь важные инициативы, но и объединяют активных москвичей для участия в добрых делах. Развитию и поддержке этого значимого для города направления посвящена вся программа ко Дню НКО. Запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут в онлайн- и офлайн-форматах», — отметила Наталья Сергунина.
Можно выбрать мероприятия по интересам – предусмотрено девять направлений: волонтерство, помощь людям с особенностями здоровья, культура и просвещение, спорт и здоровье, уход за животными. Очные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех санитарных мер.
Познакомиться с программой Всемирного дня некоммерческих организаций, зарегистрироваться на мероприятия и посмотреть трансляции можно на сайте городнеравнодушных.рф.
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