Наталья Сергунина рассказала о масштабной программе Москвы на Всемирной выставке в Дубае

Москва имеет все шансы принять Экспо-2030. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае подчеркивает наши конкурентные преимущества. Кстати, напомню, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку», - рассказала она.

На Всемирной универсальной выставке в Дубае представлены ключевые программы развития города и инновации от гастрономии, до предпринимательства. В московском павильоне также пройдет обширная культурная программа, в том числе фестиваль московского кино.