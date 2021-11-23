Наталья Сергунина рассказала о масштабной программе Москвы на Всемирной выставке в Дубае

Москва имеет все шансы принять Экспо-2030. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае подчеркивает наши конкурентные преимущества. Кстати, напомню, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку», - рассказала она.

На Всемирной универсальной выставке в Дубае представлены ключевые программы развития города и инновации от гастрономии, до предпринимательства. В московском павильоне также пройдет обширная культурная программа, в том числе фестиваль московского кино.

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Сергунина напомнила, что экспозиция Москвы будет работать до 20 декабря, а культурные мероприятия - до марта 2022 года.

Всемирная универсальная выставка — крупное международное событие, на котором представляются достижения в различных сферах деятельности. Москва уже подала заявку на проведение Экспо-2030. На организацию этого мероприятия также претендуют Эр-Рияд, Одесса, Рим и Пусан. Принимающая сторона определится в июне 2023 года.

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ФОТО: Юрий Кулаков
ТЕГИ:ВыставкаДубайМосква
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